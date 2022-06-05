Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nurullah T'nin kullandığı 34 EP 4046 kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı.
Sürücü Nurullah T, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika