Yalova'da Emniyetten Uygulama

Yalova
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu suçlularının tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Farklı zaman aralıklarında, çeşitli mahallelerde yapılan uygulamalarda, çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Uygulamalarda, 6 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.