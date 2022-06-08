Açıklamada, "Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova gibi Marmara'nın doğusunda bulunan bir bölgede görüntülenmesi bu türün Marmara Denizi'nde yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı - Son Dakika

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