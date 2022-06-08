Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı

08.06.2022 15:21

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından Çınarcık'ta eğitim dalışı gerçekleştirildiği bildirildi.

Dalışla ilgili görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, dalgıçların su altında 3 ahtapot (Octobus vulgaris), kırmızı mercan ve ıstakoz görüntülediği ifade edildi.

Açıklamada, "Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova gibi Marmara'nın doğusunda bulunan bir bölgede görüntülenmesi bu türün Marmara Denizi'nde yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verildi.

Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı

YORUMLAR
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Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi Bir iş yerine tüfekle ateş edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı Bir iş yerine tüfekle ateş edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı - Son Dakika

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