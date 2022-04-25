Yalova'da engelliler ve aileleri iftar programında buluştu - Son Dakika
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Yalova'da engelliler ve aileleri iftar programında buluştu

25.04.2022 09:52
Yalova'da engelliler ve aileleri iftar programında buluştu

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi, düzenlediği iftar programında engelli üyeleri ve ailelerini bir araya getirdi.

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi, düzenlediği iftar programında engelli üyeleri ve ailelerini bir araya getirdi.

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki iftar programına, çok sayıda engelli üye ve aileleri katıldı.

Programda konuşan derneğin Yalova Şube Başkanı Fatih Olğun, kurumsal bir kimlikle hoşgörü ve samimiyet ikliminde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tek amaçlarının imkanları doğrultusunda olabildiğince çok gönüle dokunmak olduğunu bildirdi.

Herkesi bu gönüllülük hareketine destekte bulunmaya davet eden Olğun, "Ayrıca ekonomik şartları en fazla engelli bireyler ve aileleri açısından zorluklar getirmekte ve düzenli geliri olmayan aileler daha fazla kişinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Destekte bulunmak isteyen herkesi derneğe ya da diğer bir sivil toplum kuruluşuna başvurmaya davet ediyoruz." dedi.

Yakın zamanda açılan ve devam eden kurslar hakkında aileleri de bilgilendiren Olğun, hedeflerinin il genelindeki tüm engelli bireyler ve ailelerine ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

İftar programı, dualar edilmesiyle sona erdi.

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Türkiye Beyazay Derneği, Engelli, Yalova, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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