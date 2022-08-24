Yalova'da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu - Son Dakika
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Yalova'da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu

24.08.2022 23:56
Yalova'da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu

Yalova'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Yalova'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 4 ağaç devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu çevresindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Fırtına, işçilerin kaldıkları yapıların çatısını uçurdu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri firma yetkilileriyle görüşerek firma, çalışanlarının barınma ihtiyacını karşıladı.

Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde de bir binanın çatısı kısmı olarak uçtu. Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir evde su baskını oluştu. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Fırtına, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu - Son Dakika
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