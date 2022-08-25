Yalova'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

YALOVA'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Çınarcık ilçesinde ise bir evi su bastı.

Yalova'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiedi. Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle kent genelinde 4 ağaç devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Fırtına nedeniyle Kazımiye Mahallesi TOKİ Konutları'nda işçilerin kaldıkları yapıların çatısı uçtu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri incelemelerde bulunurken, Firma yetkilileri çalışanlarının barınma ihtiyacını karşıladı. Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı kısmen uçtu. Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir ev de su altında kaldı. Ekipler, su tahliyesi çalışması başlattı.