Yalova'da yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Yalova'da yağmur ve fırtına etkili oldu

25.08.2022 00:02
Yalova'da yağmur ve fırtına etkili oldu

Yalova'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Yalova'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

İl merkezi ve ilçelerden yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazımiye TOKİ konutlarında çalışan işçilerin kaldıkları yapılarda çatı uçması meydana gelmiş. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri firma yetkilileri ile görüşmüştür. Firma, çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamıştır. 4 ağaç devrilmesi meydana gelmiştir. İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Paşakent TOKİ'de 1 konutta kısmi çatı uçması olmuştur. Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 1 konutta su baskını meydana gelmiştir."

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Kaynak: AA

Fırtına, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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