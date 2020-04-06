Son Dakika › Güncel › Yalova'da 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Yalova'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.
Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.
Semt pazarlarından alışveriş yapanlar ise maske ve eldiven kullandı. Polis ve belediye ekipleri pazar girişlerinde maske, eldiven dağıtıp, ateş ölçümü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:36 Kaynak: AA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor