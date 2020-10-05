Yalova'da "evde kuaför hizmeti" yeniden başlatıldı - Son Dakika

Yalova Belediyesi, evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşlar için "evde kuaför ve berber hizmeti"ni yeniden başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen hizmetin tekrar devreye alındığını bildirdi.

Hijyen kurallarına uygun tek kullanımlık malzemeler ile engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek ücretsiz olarak saç bakım ve kesimlerinin yapıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova Belediyesi bünyesinde bay ve bayan kuaförler tarafından evlerinde ziyaret edilen vatandaşların saç bakım ve kesimleri yapılıyor. Bir süre ara verilen ve tekrardan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik uygulanan bu hizmetten siz de yararlanmak istiyorsanız, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 0226 811 50 24/17 (dahili 129-131) numaralı telefonlara ulaşabilirsiniz."