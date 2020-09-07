Yalova'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da iki evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi Morgül ve Stat sokaklarda iki evden 5 çeyrek altın, 18 bin 200 lira, iki cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ile kimlik, ehliyet ve banka kartları çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliler O.Y, A.N, D.B.C. ve U.T'nin çalıntı malzemelerle İstanbul'a gittiğini belirledi.

İstanbul'da gözaltına alınarak Yalova'ya getirilen U.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.