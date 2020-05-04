Yalova'da evinden çıkamayan genç kıza jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yalova'da bir annenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan kızının doğum günü için yardım istediği jandarma ekibi, sürpriz kutlama hazırladı.

Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden Esra Cineviz, jandarmayı arayıp, 17 yaşına basan kızı İlayda Cineviz için doğum günü sürprizi hazırlamak istediğini söyledi. Cineviz, kutlamaya jandarma personelinin de katılması talebinde bulundu.

Talep üzerine hazırlık yapan jandarma ekibi, doğum günü pastası alarak ailenin evine geldi.

Çok sevdiği asker üniformasıyla yeni yaşına girmeye hazırlanan İlayda Cineviz, kapıyı açınca karşısında elinde mumların yandığı pasta ile karşısında duran jandarmayı gördü. Cineviz, kısa süren şaşkınlığın ardından pastadaki mumları üfledi.

Kendisini yalnız bırakmayan jandarmaya teşekkür eden İlayda Cineviz, doğum gününü ailesi ve jandarmayla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.