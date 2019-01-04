Yalova'da Evini Sahte İçki Üretim Tesisine Çeviren Kişi Gözaltın Alındı
1 saat önce
Yalova'da, evinde sahte alkollü içki tesisine çeviren ve ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T., jandarma ekiplerince gözatına alındı.
Yalova
'da, evinde sahte alkollü içki tesisine çeviren ve ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T., jandarma ekiplerince gözatına alındı. Şüphelinin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Altınova
İlçesi Subaşı
Beldesi'nde evinde sahte alkollü içki üretip sattığı tespit edilen İ.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli türlerde 670 litre sahte alkollü içki, 1 litre etil alkol, bir adet damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol ölçmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkollü içki ele geçirildi. Sahte alkollü içki üreterek piyasaya süren şahsın evindeki düzeneğe el konuldu
İ.T., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:11 Kaynak: DHA
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