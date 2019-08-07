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Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı

1 saat önce

Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltıYALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin...

Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı
YALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Azeri kadınların, Türkiye'de oturma izni alabilmek amacıyla yaşlı ve varlıklı erkekleri kandırıp evlendikleri, oturma izni aldıktan sonrada evliliklerini sonlandırıp, fuhuş yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 14 Azeri uyruklu kadın ile onlara aracılık ettiği belirlenen 3 erkek gözaltına alındı. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)-
Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:42 Kaynak: DHA
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