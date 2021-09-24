Üye Girişi
Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

24.09.2021 14:05
Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapılan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapılan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü Beldesi Topçular Feribot İskelesinde görevli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen R.C'nin otomobilini durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan 14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 14:19 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın 13:17 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek 12:49 Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

Son Dakika Haberleri
14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement