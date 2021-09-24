Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapılan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

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