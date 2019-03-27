Yalova'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede
22 dakika önce
YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.
YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi. Yalova
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'nde sorgulamaları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan FETÖ/PDY'nin sözde 'Hakkari
ili izdivaç sorumlusu' olduğu tespit edilen S.T.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:36 Kaynak: DHA
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