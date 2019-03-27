Son Dakika Haberleri: Yalova'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

Yalova'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

22 dakika önce

YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.

Yalova'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede, System.String[]
YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'nde sorgulamaları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan FETÖ/PDY'nin sözde 'Hakkari ili izdivaç sorumlusu' olduğu tespit edilen S.T.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Canlı Yayında Konuşmakta Güçlük Çekti Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 10:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]