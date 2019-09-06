Son Dakika Haberleri: Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Emniyet Müdürü E.D, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Emniyet Müdürü E.D, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan firari Emniyet Müdürü E.D.'nin Yalova'da bir evde ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. Ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. E.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.D, sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek. - YALOVA

Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı
Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]