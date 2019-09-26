Son Dakika Haberleri: Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

42 dakika önce

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.


Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si sorgularının tamamlanması sonrasında Yalova Adliyesine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıkların FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yargılanacakları bildirildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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