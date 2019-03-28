Yalova'da Fetö Şüphelisi 10 Kişi Adliyede
35 dakika önce
YALOVA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YALOVA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalova
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'nde sorguları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 9 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:51 Kaynak: DHA
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