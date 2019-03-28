Son Dakika Haberleri: Yalova'da Fetö Şüphelisi 10 Kişi Adliyede

Yalova'da Fetö Şüphelisi 10 Kişi Adliyede

35 dakika önce

YALOVA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da Fetö Şüphelisi 10 Kişi Adliyede, System.String[]
YALOVA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'nde sorguları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 9 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

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