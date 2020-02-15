Yalova'da film gibi kovalamaca - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da film gibi kovalamaca - Son Dakika

Yalova'da film gibi kovalamaca

6 saat önce

Kocaeli'nden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, Yalova'da polis kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Yalova'da film gibi kovalamaca, System.String[]

Kocaeli'nden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, Yalova'da polis kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kargo firması elemanının çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30) kaçmaya başladı. Kaçarken 4 araca çarpan kamyonetin Yalova'ya doğru geldiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyeti, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden A.K, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonrasında Yalova- Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkiinde yakalandı. A.K'nin Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Karamürsel, Kocaeli, Yalova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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