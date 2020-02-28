Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı - Son Dakika

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Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
7 saat önce
Yalova'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi Altınova ilçesinde yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Yalova'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi Altınova ilçesinde yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesine bakım ve onarım için getirilen Alfonsito adlı kuru yük gemisi, fırtına sebebiyle sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra karaya yaklaşan gemi yan yattı. Yan yatan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. - YALOVA
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