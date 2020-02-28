Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı - Son Dakika

Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

7 saat önce

Yalova'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi Altınova ilçesinde yan yattı.

Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı, System.String[]

Yalova'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi Altınova ilçesinde yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesine bakım ve onarım için getirilen Alfonsito adlı kuru yük gemisi, fırtına sebebiyle sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra karaya yaklaşan gemi yan yattı. Yan yatan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. - YALOVA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır
Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]