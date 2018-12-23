Son Dakika Haberleri: Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı

Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı

3 saat önce

YALOVA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
YALOVA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.

Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6'sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı. 

İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var

Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlardan 3'ünde HIV Virüsü Çıktı İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:30:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]