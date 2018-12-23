Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı
3 saat önce
YALOVA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
YALOVA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Yalova
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Altınova
ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.
Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6'sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı.
İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:19 Kaynak: DHA
Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
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