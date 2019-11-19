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Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

YALOVA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

YALOVA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda biri yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen bin 50 Euro, 100 dolar, 6 bin 985 lira, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:10 Kaynak: DHA
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