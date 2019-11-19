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Yalova'da fuhuş operasyonu 8 gözaltı

6 saat önce

Yalova'da fuhuş operasyonu 8 gözaltıYalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen fuhuş opersayonunda 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da fuhuş operasyonu 8 gözaltı

Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen fuhuş opersayonunda 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hazırlıklarını tamamladı. 2 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenleyen polis ekipleri, 1'i yabancı 5 hayat kadını ile fuhuşa yaptırdığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda bin 50 euro, 100 dolar, 6 bin 985 lira, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler, alınna ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da fuhuş operasyonu 8 gözaltı

Yalova, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:54 Kaynak: DHA
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