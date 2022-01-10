Fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranı teknik ve fiziki takibe aldığı bildirildi.

Operasyonla ilgili ayrıntıların verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş yeri işletmecilerinin bazı kamu görevlilerine menfaat sağlayarak yapılacak denetimler konusunda bilgi sızdırdığı eylemlerinin açığa çıkmaması için plan dahilinde tedbir uygulayarak hareket ettikleri, mekana bağlı çalışan bayanları Yalova il merkezinde ve Çiftlikköy ilçesinde olmak üzere toplam 6 ayrı adreste tuttukları, gizlilik içerisinde mekana getirildikleri, ülkemizde uzun dönem kalmaları sağlanarak fuhuş yapabilmeleri amacıyla ikamet tezkeresi işlemlerinin şüpheliler tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir.

8 Aralık 2021 tarihinde 15 şahsın yakalanmasına yönelik Yalova ve Gölcük ilçesinde planlı ve şok baskın şeklinde 21 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde, N.C, A.G, L.D, G.Ç, O.A, S.S, C.A, Ş.E, H.K, A.V, M.A.T, S.C.K, H.S, K.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Özbekistan uyruklu B.O, S.G, J.K, S.A, O.K, S.Y, S.K, Kırgızistan uyruklu A.Z, A.M, K.A. isimli bayanlar kurtarılmıştır."

Aramalarda, 1 tabanca, 1 yarı otomatik av tüfeği, suç unsuru olduğu anlaşılan doküman, 5 pos cihazı, suçtan elde edilen gelir kapsamında 25 bin 300 lira, 300 dolar, 100 avro ve 15 cep telefonuna el konulduğu ifade edildi.

Yabancı uyruklu kadının ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, suç kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.