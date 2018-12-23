Yalova'da Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, 30 kişi gözaltına alındı.
Yalova
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, 30 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Altınova
ilçesindeki içkili eğlence mekanlarında ve otellerde yerli ve yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığı fuhuş yapıldığı, fuhuş için yer temini ve aracılık yapıldığının bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon sonucu, 2 ayrı otelde ve barda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Baskın sonucu toplam 30 şahıs gözaltına alındı. İşletme sorumluları olan 5 şahıs fuhuş için mekan sağlamak ve aracılıktan gözaltına alınıp, 15 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, fuhuş yapan 9 erkek de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:32 Kaynak: İHA
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