Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı

26.04.2022 16:52

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kiraladıkları günübirlik evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlıya yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kiralık 2 eve eş zamanlı baskın yapan polis, içeride 5'i yabancı uyruklu 6 kadının bulunduğunu tespit etti.

Bu adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1760 lira ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 66 kişinin ifadelerine başvurarak, 5 yabancı uyrukluyu ülkelerine göndermek üzere işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan evli oldukları öğrenilen E.B. ve D.B. tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı
Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı
Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı
Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı

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Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı - Son Dakika


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