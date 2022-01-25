Yalova'da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor - Son Dakika

Yalova ve Altınova ilçesinde geçişine izin verilmeyen araçların sürücülerine belediye ve kaymakamlıklar tarafından kumanya dağıtımı yapılıyor.

Yalova-İzmit, Yalova- Bursa kara yolları ile Osmangazi Köprüsü'nden geçişine izin verilmeyen tır, kamyon, kamyonet ve kış lastiği olmayan binek araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından dinlenme tesisleri gibi uygun alanlara yönlendiriliyor.

Tesis ve uygun alanlarda tutulan araçlardaki sürücü ve yolcuların mağdur olmaması için de belediye ve kaymakamlıklar tarafından kumanya dağıtılıyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki tesislerde bekletilen araç sürücülerine kumanyaları teslim etti.

Dinlenme tesisinde bekleyen sürücüler, yola çıkma izni verilinceye kadar tesislerde kalacaklarını belirterek, belediyenin yaptığı hizmet için teşekkür etti.

Öte yandan, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi'ni kullanarak İstanbul'a geçmek isteyenler, sefer iptalleri nedeniyle büyük araç kuyruklarına neden oldu.

Burada bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara Altınova Kaymakamlığı ile Altınova Belediyesi tarafından kumanya verildi.

Bölgede görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de feribot iskelesi önünde denetimlerini sürdürüyor.