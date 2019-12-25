Yalova'da "Genç Türkiye Kongresi" il finali yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da 'Genç Türkiye Kongresi' il finali yapıldı - Son Dakika

Yalova'da "Genç Türkiye Kongresi" il finali yapıldı

7 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından yürütülen Genç Türkiye Kongresi il finali, 30 liseden 300 öğrencinin katılımıyla Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yalova'da

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından yürütülen Genç Türkiye Kongresi il finali, 30 liseden 300 öğrencinin katılımıyla Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplumun önemli meseleleri ve çözüm bekleyen sorunları hakkında fikirlerini ortaya koymak isteyen öğrenciler, etkinlikte düşündüklerini anlatma imkanı buldu.

81 ilde yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlenen öğrencilerin İstanbul'da yapılacak final programına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Edib Özyılmaz, yaptığı açıklamada, liseli gençlere yönelik kongre ile gençlerin fikirlerini çekinmeden ifade edebildiğini bildirdi.

Özyılmaz, "Yaşıtlarıyla seviyeli tartışmalar yapma imkanı buldular. Bu organizasyon gençlerin farklı bakış açılarını tanıdığı, birlikte düşünme, müzakere etme ve ortak bir fikre ulaşma yollarını öğrendiği samimi ve nitelikli bir gençlik platformu oldu. Fikirlerini ortaya koyan gençlerimize alanında yetkin kişiler danışmanlık ettiler. Gençlerimize ve destek verenlere teşekkürlerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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