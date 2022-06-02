Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı - Son Dakika
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Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı

02.06.2022 12:16

Yalova'da düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geri dönüşümle kazandırılan yaklaşık 10 bin oyuncak, çocuklara dağıtıldı.

Yalova'da düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geri dönüşümle kazandırılan yaklaşık 10 bin oyuncak, çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "YalovaEkoFest"te geri dönüşümle kazandırılan 10 bine yakın oyuncak festivalin son günü öğrencilere dağıtıldı.

Yalova başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerden gelen 11 bin öğrenci, geri dönüşümle kazandırılan birbirinden farklı sergileri gezdi.

Sergiler arasında yer alan ve büyük emeklerle tamir edilerek geri dönüştürülen oyuncaklar, çocuklar tarafından en fazla ilgi gösterilen alan oldu.

Festivalde görevli personeller, oyuncak alanında birbirinden farklı oyuncakları gören çocuklara serginin nasıl oluşturulduğu anlattı.

Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı
Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı
Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı
Geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı

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Kaynak: AA

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