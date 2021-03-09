Yalova'da gıda üretim ve satış yerleri denetlendi - Son Dakika

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyum sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yoğun denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili genelge uyarınca İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ve gıda denetim ekiplerinin, İl Salgın Denetim Merkezi çalışmaları kapsamında gıda ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler gerçekleştirerek işletmecileri kurallar konusunda bilgilendirdiği duyuruldu.

Önceki hafta İl Salgın Denetim Merkezince kamu kurum ve kuruluşlarında görevli müdürlere eğitim verildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen denetim eğitiminin ardından 'Kontrollü Normalleşme Dönemi'nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi amacıyla gıda üretim ve satış yerlerinde dinamik denetimlere çıkan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ve gıda denetim ekipleri işletmelerde temizlik, maske, mesafe prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uymanın önemi konusunda bilgiler aktardılar. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, normalleşme dönemine hızla geçilebilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetimlerine ara vermeden devam edeceklerini ifade etti."