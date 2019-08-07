Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesi
1 saat önce
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: AA
'nın Çiftlikköy
ilçesinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan 13 kişi, kahvaltılarını iş yerlerinde yaptıktan sonra fenalaştı.
Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Yalova Devlet Hastanesine başvuran bu kişiler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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