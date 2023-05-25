Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika
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Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140'a yükseldi

Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140'a yükseldi

25.05.2023 11:10

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanelerde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastanelere başvuran işçi sayısı 140'a çıktı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanelerde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastanelere başvuran işçi sayısı 140'a çıktı. 139 kişi taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelere yemek hizmeti veren Aka Catering firmasının dün öğlen yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 140'a çıktı. Hastalardan 127'si Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altınova İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 13 hasta ise Kocaeli iline bağlı Karamürsel İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Toplam 139 hasta taburcu edilirken, 1 hastanın ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Araştırmalar devam ediyor

Öte yandan, yaşanan olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili araştırması devam ediyor. Aka Catering firmasından numuneler alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Tavuk veya sosundan şüphelenilirken, kesin zehirlenme nedenini laboratuvar sonuçları ortaya koyacak. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Altınova, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika
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