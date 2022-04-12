Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

12.04.2022 23:36

Yalova'da içerisinde yolcularıyla birlikte hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz duruma geldi.

Yalova'da içerisinde yolcularıyla birlikte hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz duruma geldi.

Yalova ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 DH 444 plakalı minibüs, şehir merkezinden hareket ettikten kısa süre sonra yanmaya başladı.

Sürücünün fark ederek yolcuları indirmesiyle kimsenin yaralanmadığı yangına, Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevreden cep telefonlarıyla kaydedilen ve henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışması sonrası minibüs yoldan kaldırıldı.

Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı
Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı
Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

YORUMLAR
500
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı Serik'te park halindeki otomobil yandı Serik'te park halindeki otomobil yandı ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
23:02 Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
23:01 Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
22:55 Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
22:25 Ulaşım zammıyla ilgili İBB'den yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 23:58:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement