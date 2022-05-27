Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

27.05.2022 17:42

Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasına hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasına hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan bir hastayı Yalova Devlet Hastanesi'ne götüren 77 BF 830 plakalı ambulans ile 34 RJ 0843 plakalı otomobil Yalova-İzmit kara yolunda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken hasta olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı - Son Dakika


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