Yalova'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasına hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan bir hastayı Yalova Devlet Hastanesi'ne götüren 77 BF 830 plakalı ambulans ile 34 RJ 0843 plakalı otomobil Yalova-İzmit kara yolunda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken hasta olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.