Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

27.05.2022 23:40
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan bir hastayı Yalova Devlet Hastanesi'ne götüren 77 BF 830 plakalı ambulans ile 34 RJ 0843 plakalı otomobil, Yalova-İzmit karayolunda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasta olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ
Kaynak: İHA

Yalova Devlet Hastanesi, Ambulans, Otomobil, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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