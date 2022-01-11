Hasta yakınlarıyla hastane yetkilileri arasında çıkan arbedeye soruşturma - Son Dakika

Yalova'da iki hafta önce hasta yakınları ile hastane yetkilileri arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Medine K. (52), geçen yıl haziran ayında Yalova Devlet Hastanesinde kalça çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekim ayında sağ bacağı İstanbul'daki bir hastanede kesilen kadının ailesi, "Yalova'daki ameliyat sırasında yanlışlıkla damarının kesildiği" iddiasıyla şikayetçi oldu, doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

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Medine K, 29 Aralık 2021'de evde bakım hizmetleri kapsamında sağlık ekiplerince evden alınarak pansuman için Yalova Devlet Hastanesine getirildi. Kadının yanında gelen damadı B.T. ve kızı S.T. ile bu kişilerin kendilerine hakaret ettiğini öne süren Başhekim Yardımcısı Ç.S. ve Hastane Müdür Yardımcısı F.D. arasında arbede çıktı. Arbede, hastanenin özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

Taraflar, güvenlik kamerasına da yansıyan arbede sonrası polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığınca açılan soruşturma kapsamında "kamu malına zarar verdiği" iddiasıyla gözaltına alınan B.T, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.