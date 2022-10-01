YALOVA'DA 'HAYALET AĞ' TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika
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YALOVA'DA 'HAYALET AĞ' TEMİZLİĞİ YAPILDI

01.10.2022 19:19

Yalova'da, ?Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi? kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova Balıkadamları ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle denizde 'hayalet ağ' temizliği yapıldı.

Yalova'da, ?Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi? kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova Balıkadamları ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle denizde 'hayalet ağ' temizliği yapıldı.

'Hayalet ağ' olarak adlandırılan, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan ağların, uzun yıllar deniz ve iç sularda çözünmediği için pasif olarak avlanmaya devam etmesinin önüne geçmek adına yapılan çalışmaya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına Yalova'da deniz temizliği yapıldı. Projenin önemine dikkat çekmek için İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da su altına dalış yaptı. Yalova açıklarında daha önce tespiti yapılan hayalet ağları toplamak adına oluşturulan ekiplerle beraber Kocadere bölgesinde yapılan dalışta, Parıldar ve Topaloğlu'nun balık adamlarla beraber su altından çıkardığı hayalet ağlar, kurum tekneleriyle toplandı. Ağlara takılan deniz canlıları ise yeniden suya bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YALOVA'DA 'HAYALET AĞ' TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YALOVA'DA 'HAYALET AĞ' TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika
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