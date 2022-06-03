Yalova'da hayatını kaybeden yüksek lisans öğrencisinin ailesine anı belgesi verildi - Son Dakika
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Yalova'da hayatını kaybeden yüksek lisans öğrencisinin ailesine anı belgesi verildi

03.06.2022 15:31
Yalova'da hayatını kaybeden yüksek lisans öğrencisinin ailesine anı belgesi verildi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, iki ay önce beyin tümöründen ???????28 yaşında vefat eden yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Coşkun'un ailesine anı belgesi takdim etti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, iki ay önce beyin tümöründen ???????28 yaşında vefat eden yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Coşkun'un ailesine anı belgesi takdim etti.

Rektörlük makamında öğrencinin abisi Muhammed Yahya ile kardeşi Abbas Ali Coşkun'u ağırlayan Bahçekapılı, onlarla bir süre sohbet etti.

Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Coşkun'un, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programında eğitimine devam ederken yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hocalarından Coşkun'un anılarını dinlediğini belirten Bahçekapılı, "Biz de onun adını bir bakıma ölümsüzleştirmek istedik ve düzenlenen anı belgesini ailesine veriyoruz. Bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir öğrenciydi. İnşallah bu anı belgesiyle hem siz onu güzel bir şekilde hatırlarsınız hem de biz üniversitemiz olarak iyi bir şekilde hatırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Yahya Coşkun ise üniversite yönetimi ve öğrencilerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Tez aşamasındaydı. Bu sırada hastalığını öğrendi. Beyin tümörü vardı. Hastalık süreci çok kısa, 4 ay kadar sürdü. Sonra da hastalığı yenik düştü. Özellikle onun kaldığı yerden yüksek lisans yapmak benim ve ailem için çok anlamlı olacaktır. Biz ailece okumaya çok değer veriyoruz. Burada eğitim aldığına dair bizim için anı olabilecek bir belgeye sahip olmak çok anlamlıydı. Çok duygusal bir an. İnanın ailem de en az benim kadar sevinecektir."

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yüksel de Coşkun'un başarılı ve sevilen bir öğrenci olduğunu anlattı.

Belge takdim töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu ile Enstitü Sekreteri Burçin Yavuz hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Ali Coşkun, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hayatını kaybeden yüksek lisans öğrencisinin ailesine anı belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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