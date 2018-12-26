Yalova'da Heyelan Dehşeti: İstinat Duvarı İki Binanın Üzerine Yıkıldı
1 saat önce
Yalova'da heyelan dehşeti: İstinat duvarı iki binanın üzerine yıkıldı İstinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Beldesi'ndeki 25 yıllık istinat duvarı 5'er katlı 2 binanın üzerine çöktüYALOVA - Yalova'da 25 yıllık istinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü.
Yalova
'da heyelan dehşeti: İstinat duvarı iki binanın üzerine yıkıldı
İstinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü
Yalova'nın Çınarcık
ilçesine bağlı Esenköy
Beldesi'ndeki 25 yıllık istinat duvarı 5'er katlı 2 binanın üzerine çöktü
YALOVA - Yalova'da 25 yıllık istinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, ev sahipleri geceyi dışarıda geçirdi. Olayın dehşeti ise günün ağarmasıyla gün yüzüne çıktı.
Olay, Çınarcık ilçesi Esenköy Beldesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık istinat duvarı aşırı yağışlar ve toprak kaymasıyla beraber birisi inşaat halinde 5'er katlı 2 apartmanın üzerine çöktü. Büyük bir gürültünün ardından apartmanlardan birisinde yaşayan 10 aile telaşla evlerini terk etti. Oturulan apartmanın 3. ve 4. katındaki duvarlar yıkıldı. İnşaat halindeki diğer apartmandaki hasarın daha az olduğu gözlendi.
Büyük paniğin ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi akrabalarının yanında ve dışarıda geçirdi. Bölgede incelemeler sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:48 Kaynak: İHA
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