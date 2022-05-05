Hıdırellez kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hıdırellez kutlandı

05.05.2022 21:58

Yalova'nın Altınova ilçesinde, vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üstünden atlayıp dilek diledi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üstünden atlayıp dilek diledi.

Subaşı beldesinde vatandaşlar, Hıdırellez kutlaması geleneğini sürdürdü. Çeşitli ritüellerin uygulandığı etkinliklerde vatandaşlar yakılan 7 ateşten atlayarak dilekte bulundu.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Gurubu yöneticisi Zeki Gürsu, AA muhabirine, Hıdırellez geleneği kapsamında 7 ateş yakıp 7 defa üstlerinden atlayarak dilek tuttuklarını söyledi. Bu işin 7 kere tekrarlanmasının bereket getireceğine inandıklarını aktaran Gürsu, "Hıdırellez çeşitli ritüellerle kutlanıyor. Beldemizdeki vatandaşlarımızla beraber her yıl bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Edayet Kova da 30 yıldır beldede bu geleneği sürdürdüklerini söyleyerek, bu yıl sağlık bereket dilediğini anlattı.

Belde sakinlerinden Sultan Kara ise bu yıl da ateşten atlayıp dilek tuttuklarını, bu geleneğe sahip çıktıklarını kaydetti.

Hıdırellez kutlandı
Hıdırellez kutlandı
Hıdırellez kutlandı
Hıdırellez kutlandı
Hıdırellez kutlandı

YORUMLAR
500
Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Bayraklı'da Hıdırellez Şenlikle Kutlanacak Bayraklı'da Hıdırellez Şenlikle Kutlanacak

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hıdırellez kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 22:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hıdırellez kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement