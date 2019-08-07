Son Dakika Haberleri: Yalova'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

27 dakika önce

Yalova'da marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]
Yalova'da marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde marketlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme başlattı.

Hırsızlık yapılan marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler K.Y. (47) ve A.Ç'nin (38) kimliklerini tespit etti.

Hırsızlık şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde uygulama noktasında aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bebek bezi, diş macunu, deterjan ve çay gibi çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Son dakika! Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]