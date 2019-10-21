Son Dakika Haberleri: Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.

Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen zanlıların bulunduğu kamyoneti durdurdu.

Gözaltına alınan A.V, M.K, M.V, N.K.K. ve A.Y'nin, Balıkesir'de 18-19 Ekim'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Şüphelilerin yanı sıra araçta ve üzerlerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile suç materyalleri, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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