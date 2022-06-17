Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi - Son Dakika
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Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi

17.06.2022 14:43

Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi YALOVA (İHA)-Yalova'da ara tatili için gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası vefat eden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kaan Şimşek'in karnesi annesi verildi.

Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi

YALOVA - YALOVA (İHA)-Yalova'da ara tatili için gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası vefat eden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kaan Şimşek'in karnesi annesi verildi.

Yalova Atatürk İlkokulu'nda hüzünlü bir karne töreni gerçekleştirildi. 2-F öğrencisi Kaan Şimşek, geçtiğimiz nisan ayında ara tatili İstanbul'daki teyzesinin yanına ailesiyle gitti. Minik Kaan, burada geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün sürdürdüğü yaşam savaşını kaybederek hayata veda etmişti. Kaan'ın öğretmenleri karne gününde vefat eden öğrencilerini unutmadı. Kaan'ın annesi Dilek Altay Şimşek, oğlunun karnesini öğretmenlerinden aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anneyi öğretmenler sarılarak teselli etti.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da hüzünlü karne töreni... Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan'ın karnesi annesine verildi - Son Dakika
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