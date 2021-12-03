Yalova'da "İcathane" hizmete açıldı - Son Dakika

TÜGVA Yalova İl Temsilciliği, Altınova Belediyesi, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek İcathane, Altınova Belediyesi Hizmet Binası 4. Katında hizmet açıldı. İcathanede öğrencilere endüstriyel tasarım, kodlama ve robotik alanlarında eğitimler verilecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri, tasarım atölyelerinde, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler bulunabilmeleri son derece önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemizin teknolojik bakımından ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Son dönemde gerek savunma sanayinde gerekse elektrikli araçlarında üretilmesinde büyük bir atılım yapan Türkiye'nin yeni teknolojilere ayak uydurabilen iyi yetişmiş genç beyinlere ihtiyacı var. TÜGVA ile kurduğumuz bu atölye ile Altınova'mızda nice tasarımların ve icatların çıkacağına inanıyoruz. İcathanenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.