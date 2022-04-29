Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü - Son Dakika

Yalova'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Veysel Yücel E., arkadaşı Vatan T.'yi tabancayla iki el ateş ederek bacak ve karnından vurdu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Veysel Yücel E. ve Vatan T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine silah ve bıçak çekti. Uzun süredir arkadaş olan ve çıkan husumet nedeniyle aralarının da açıldığı öğrenilen arkadaşlardan Veysel Yücel E., tabancayla Vatan T.'yi bacak ve karnından iki el ateş ederek yaraladı.

Arkadaşını tabanca ile yaralayan Veysel Yücel E., olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Vatan T. ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Erhan Erdoğan - İHA)