Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü

29.04.2022 20:34
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü

Son dakika haberler: Yalova'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Yalova'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Veysel Yücel E., arkadaşı Vatan T.'yi tabancayla iki el ateş ederek bacak ve karnından vurdu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Veysel Yücel E. ve Vatan T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine silah ve bıçak çekti. Uzun süredir arkadaş olan ve çıkan husumet nedeniyle aralarının da açıldığı öğrenilen arkadaşlardan Veysel Yücel E., tabancayla Vatan T.'yi bacak ve karnından iki el ateş ederek yaraladı.

Arkadaşını tabanca ile yaralayan Veysel Yücel E., olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Vatan T. ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Erhan Erdoğan - İHA)

Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü - Son Dakika
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