Yalova'da İlköğretim Haftası başladı - Son Dakika

Yalova'da İlköğretim Haftası başladı

2020/2021 Eğitim ve Öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Yalova'da İlköğretim Haftası başladı, System.String[]

2020/2021 Eğitim ve Öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

İlköğretim Haftası Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle start aldı. Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı, Şube Müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen törende Milli Eğitim Müdürü Yeniyol tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uyuldu. Ardından Öğretmen Yusuf Ziya İlköğretim Okulu'na geçen Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve beraberindekiler buradaki törene de iştirak ettiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında sadece eğitimcilerin katıldığı programda konuşan Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yalova'da 40 bin 409 öğrenci ve 3 bin 177 öğretmenin ders başı yapacağını dile getirdi. Yeniyol açıklamasında şu bilgilere yer verdi, "Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftanın coşkusunu ve heyecanını yaşamaktayız. Yalova' da ki tüm eğitim camiasına, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırla ve sağlıkla geçmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum. Yeni bir eğitim öğretim yılı Covid-19 salgını karşısında alınan tedbirlere hassasiyetle uymak suretiyle 40409 öğrencimiz ve 3177 kişilik maarif ordumuzla başlayacak. Bakanımızın da açıkladığı gibi ders programları doğrultusunda, öğrencilerimizle uzaktan eğitim yoluyla birebir erişim sağlanmaktadır. İnternet erişimi problemi yaşayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için okullarımızda EBA Destek Noktaları açtık. Bizler eğitim camiası olarak yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitim sürecinin, en verimli şekilde gerçekleşmesi adına öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde bu süreci takip ediyoruz. Bizler, siz öğrencilerimizi çok özledik. Sizlerin de okullarınızı çok özlediğinizi ve dönmek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Gerek idarecilerimiz gerekse öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle bizler, salgın sürecinin karşımıza çıkardığı tüm zorlukları aşarak okullarımızı açmak için hazırlanıyoruz. Ancak bunu tek başımıza başarmamız mümkün değil. Hep birlikte el ele vererek, kurallara riayet ederek başarıya ulaşacağız. Bakanlığımız, bütün imkanlarıyla eğitimi destekleyip yürütmektedir. Bu bağlamda Valimiz Sayın Muammer Erol'un himayelerinde; güçlü ve şeffaf iletişimi düstur edinen, çözüm odaklı bakış açısıyla süreci takip eden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz de her koşulda köklü geleneğimizin mirasçıları olarak eğitim kalitemizi daha ileri götürmek için var gücüyle çalışmaktadır. Siz değerli velilerimiz ise süreçte her zamankinden daha hassas bir tutumla ve özveriyle en büyük destekçimiz oldunuz. Okullarımızı açmayı başarabilmemiz ve okullarımızda yeniden bir araya gelebilmemiz için sizlerin de sosyal mesafe kurallarına uymanız ve maskelerinizi her zaman takmanız çok önemlidir. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyor, okullarımızı güvenle ve birlikte açmak için desteğinizi ve iş birliğinizi bekliyorum. Hepimizin eğitimin, öğretmenin ve öğrenmenin farklı yollarını idrak ettiğimiz şu günlerde eğitim camiası olarak gösterdiğiniz fedakarlıklar; okulun bir yaşam sahnesi, öğretmenlerinse bu sahnedeki önemli aktörlerden biri olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bizler anne baba olmanın ötesinde yüksek bir farkındalık ve bilinç gerektiren bir mesleğe sahip toplum mimarlarıyız. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi milletimiz her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini sağlam bir şekilde ortaya koyduysak, bundan sonraki süreçte çocuklarımıza, gençlerimize 15 Temmuz'u anlatmak o ruhu yaşayarak demokrasiyi ve millet iradesine saygıyı içselleştirmeleri adına çalışmalar yapmak bizim için bir vatan ödevidir. Aynı şekilde yaşadığımız süreçte ülkemizin sağlıklı geleceği için göstereceğiniz çabaya şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimizin 'İlköğretim Haftası'nı kutluyor; 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyor; daha sağlıklı bir dünyada, çok özlediğimiz okul bahçelerimizde ve tüm sınıflarımızda buluşmayı diliyorum" - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da İlköğretim Haftası başladı - Son Dakika

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