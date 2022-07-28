Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı

Yalova'da inşası süren Yalova Makine İhtisas OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretimi gerçekleştirecek fabrikanın temel atma programı gerçekleşti.

Temel atma töreninde konuşma yapan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yerli teknolojilerin gelişmesinin önemine vurgu yaparak "Bu yatırımlar, önümüzdeki dönemde sadece ulusal ve bölgesel ölçekte değil, yerli teknolojilerin geliştiği, yeşil OSB konsepti ile hareket edilmesi ve yüksek katma değeri hedeflemesi bakımından küresel bir oyuncu olacak. Biz ortaya çıkacak bu küresel değerin ilk adımlarında burada bulunuyoruz. Bu programlar ekonomimize, Türkiye'de ihracata, üretime ve büyümeye duyulan güvenin en açık göstergeleri. O sebeple emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir yıl sonuna kadar 20'ye yakın tesisin temel atma törenini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Bu temel atma programının ardından inşallah her on günde bir, bir fabrika tesisimizin temel atmasını hep birlikte yapıyor olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 20'ye yakın tesisin temelini atmış olmak. Biz meseleyi sadece fabrika olarak ele almıyor, yaşam alanı olarak ele alıyoruz. Bir de şu müjdeyi vermek istiyorum. Yalova Üniversitemiz ile yaptığımız iş birliği ile eylül veya ekim ayı itibariyle Yalova Üniversitemizin makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve mekatronik mühendisliği bölümünün temellerini burada atıyor olacağız inşallah. Diğer taraftan bakanlık desteği almış olan meslek eğitim merkezimizin temelini de eylül ayında temelini atacağız. Bir diğer müjdemiz de TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin temelinin eylül veya ekim ayı gibi temelini atmış olacağız."

Konuşmaların ardından edilen dualarla birlikte, protokol üyelerinin butona basması ile temel atma töreni son buldu.

Temel atma törenine Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in yanı sıra il protokolü ve davetliler katıldı.