Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı

28.07.2022 13:59
Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı

Yalova'da inşası süren Yalova Makine İhtisas OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretimi gerçekleştirecek fabrikanın temel atma programı gerçekleşti.

Yalova'da inşası süren Yalova Makine İhtisas OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretimi gerçekleştirecek fabrikanın temel atma programı gerçekleşti.

Temel atma töreninde konuşma yapan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yerli teknolojilerin gelişmesinin önemine vurgu yaparak "Bu yatırımlar, önümüzdeki dönemde sadece ulusal ve bölgesel ölçekte değil, yerli teknolojilerin geliştiği, yeşil OSB konsepti ile hareket edilmesi ve yüksek katma değeri hedeflemesi bakımından küresel bir oyuncu olacak. Biz ortaya çıkacak bu küresel değerin ilk adımlarında burada bulunuyoruz. Bu programlar ekonomimize, Türkiye'de ihracata, üretime ve büyümeye duyulan güvenin en açık göstergeleri. O sebeple emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir yıl sonuna kadar 20'ye yakın tesisin temel atma törenini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Bu temel atma programının ardından inşallah her on günde bir, bir fabrika tesisimizin temel atmasını hep birlikte yapıyor olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 20'ye yakın tesisin temelini atmış olmak. Biz meseleyi sadece fabrika olarak ele almıyor, yaşam alanı olarak ele alıyoruz. Bir de şu müjdeyi vermek istiyorum. Yalova Üniversitemiz ile yaptığımız iş birliği ile eylül veya ekim ayı itibariyle Yalova Üniversitemizin makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve mekatronik mühendisliği bölümünün temellerini burada atıyor olacağız inşallah. Diğer taraftan bakanlık desteği almış olan meslek eğitim merkezimizin temelini de eylül ayında temelini atacağız. Bir diğer müjdemiz de TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin temelinin eylül veya ekim ayı gibi temelini atmış olacağız."

Konuşmaların ardından edilen dualarla birlikte, protokol üyelerinin butona basması ile temel atma töreni son buldu.

Temel atma törenine Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in yanı sıra il protokolü ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Trafikte geri geri giden otomobili gören şaştı kaldı Trafikte geri geri giden otomobili gören şaştı kaldı Muğlalı Esnaf: '2 Bin 800 Lira Asgari Ücretteki Alım Gücünü İstiyoruz' Muğlalı Esnaf: '2 Bin 800 Lira Asgari Ücretteki Alım Gücünü İstiyoruz' Söke Kipaş'ta yangın söndü, soğutma çalışması devam ediyor Söke Kipaş'ta yangın söndü, soğutma çalışması devam ediyor
Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili, Yalova, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova OSB'de çatı ve cephe kaplama sistemleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement