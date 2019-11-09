Son Dakika Haberleri: Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi

7 saat önce

Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, İran plakalı TIR'ın çamurluklarına gizlenen piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 94 kilogram 454 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi, System.String[]

Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, İran plakalı TIR'ın çamurluklarına gizlenen piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 94 kilogram 454 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Liman sahasında bulunan, İran plakalı TIR riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen taramada aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı olarak arandı. X-ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü. Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisinde, Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda ele geçirilen 42 paketteki, 94 kilogram 454 gram ağırlığındaki Afyon sakızının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili İran uyruklu sürücü ve yanındaki vatandaşı gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TIR'da arama yapılması

-Çamurlukların sökülmesi

-Uyuşturucunun bulunması

-Dedektör köpekli arama

Haber:  ANKARA,


Yalova, Afyon, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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