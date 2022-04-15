Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

15.04.2022 11:59
Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova'da bir iş yerine ait hava temizleyici cihazı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Yalova'da bir iş yerine ait hava temizleyici cihazı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde, tadilatı süren kokoreççi dükkanının önüne bırakılan hava temizleme cihazı 8 Nisan'da çalındı.

Hava temizleyicinin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığın seyyar arabayla gelen kişi tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecinin şikayeti doğrultusunda, sosyal medyada da yayınlanan görüntüden yola çıkarak çalışma başlattı.

Ekipler, cihazı çalarken kameraya el salladığı dikkati çeken şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu Son dakika... Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

Yalova, Nisan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:18:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement